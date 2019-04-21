МИД Азербайджана осудил теракты в Шри-Ланке

Мы осуждаем разрушительные террористические акты в церквях и отелях в Шри-Ланке, которые привели к убийствам и ранениям ни в чем не повинных людей, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД выразил соболезнование родным жертв терактов и народу Шри-Ланки, пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Отвечая на запрос 1news.az, есть ли среди пострадавших граждане Азербайджана, во внешнеполитическом ведомстве указали, что информация об этом на данный момент не поступала.

Напомним, что семь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщил местный телеканал News 1st, число погибших достигло 185, почти 500 человек пострадали.

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Эльшан Рустамов