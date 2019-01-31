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МИД Азербайджана: Очередная армянская диверсия направлена на разрушение переговорного процесса

Сегодня в 09:34 ~ 1 минута на чтение 603
МИД Азербайджана: Очередная армянская диверсия направлена на разрушение переговорного процесса

9 июня в результате очередной провокации, устроенной вооружёнными силами Армении, вновь грубейшим образом нарушившими режим прекращения огня, был убит военнослужащий Азербайджанской Армии.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, это новое кровавое деяние, преднамеренно совершённое сторонниками «партии войны» в Армении и их покровителями в преддверие грядущей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, преследует целью разрушение переговорного процесса и нагнетание эскалации в регионе.

«Подчёркиваем, что вся ответственность за развитие событий по такому сценарию лежит на Армении и на её руководстве»,  - заявляет МИД Азербайджана.

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