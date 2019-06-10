Французское издание: Азербайджанские беженцы должны поскорее вернуться в свои дома

Органы юстиции Франции объявили незаконной и аннулировали подписанную между французским городом Арнувиль и сепаратистами Нагорного Карабаха «хартию о дружбе».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в статье, опубликованной в известном франкоязычном издании Turquie News.

«Данный шаг рассматривается как юридический прецедент, который положит конец деятельности некоторых представителей местных административных органов, выбравших путь игнорирования принципов нейтралитета ради демонстрации единства с т.н. режимом.

Отмечается необходимость соблюдения прав человека и принципов международного гуманитарного права, требующих соблюдения прав сотен тысяч азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были насильно изгнаны с оккупированных территорий. Они должны вернуться в свои дома, села и города должны быть восстановлены как можно скорее.

Это касается 40 тысяч азербайджанцев, которые до 1989 года составляли 24% населения Нагорного Карабаха, а также азербайджанцев, изгнанных из семи районов вокруг Нагорного Карабаха в 1992-1993 годах.

Подписание на этих условиях местными органами власти «хартии о дружбе» с органами, представляющими созданный на оккупированных территориях Азербайджана и непризнанный Францией сепаратистский режим, серьезно нарушает последовательность международной деятельности Франции и представляет угрозу основам взаимопонимания между народами, в том числе гармонии развития международных дипломатических отношений», - пишет издание.

Также в статье говорится, что с января 1997 года обязанностью Франции, наряду с США и Россией, - сопредседателя Минской группы ОБСЕ, является поиск путей мирного и справедливого решения нагорно-карабахского конфликта. И твердая позиция французского правительства по отмене незаконной хартии может способствовать изменению наблюдаемой долгое время тупиковой ситуации во всем регионе Южного Кавказа, послужит миру и безопасности.

«Справедливое разрешение конфликта создаст благоприятные условия для устойчивого развития региона Южного Кавказа и широкого регионального сотрудничества, что пойдет на пользу не только странам региона, но и европейским партнерам, в том числе Франции», - отмечается в статье.

1news.az