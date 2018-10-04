МИД Азербайджана о незаконном визите немецких депутатов в Нагорный Карабах

МИД Азербайджана расследует информацию армянских СМИ о незаконном посещении немецкими депутатами оккупированных азербайджанских территорий.

Заместитель председателя «парламента» сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Ваграм Балаян принял представителей партии «Альтернатива для Германии», которые представляют федеральный и земский (ландтаг) парламенты, сообщил ранее 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Данный вопрос изучается министерством. В случае подтверждения данного факта будут предприняты все меры в соответствии с позицией страны в отношении лиц, незаконно посетивших оккупированные территории», - заявила 1news.az официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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Немецкие депутаты незаконно посетили оккупированные азербайджанские территории

А.С., Э.Т.