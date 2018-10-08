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МИД Азербайджана о незаконном посещении группы российских женщин Нагорного Карабаха     

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 892
МИД Азербайджана о незаконном посещении группы российских женщин Нагорного Карабаха     

МИД Азербайджана внесет в «черный список» женщин, незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории по инициативе супруги премьер-министра Армении.

«В дополнение к позиции, которую мы уже озвучили по поводу инициативы «Женщины за мир», еще раз повторяем: те, кто хочет мира, не должны продолжать войну, те, кто хочет предотвратить человеческие жертвы, не должны осуществлять оккупацию земель других государств, и, наконец, призывающие женщин и матерей к миру не должны отправлять своих детей на военную службу на международно признанные территории Азербайджана», - заявила и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как сообщает 1news.az об этом официальный представитель МИД Азербайджана сказала, комментируя состоявшийся по инициативе супруги Никола Пашиняна, Анны Акопян, визит группы женщин, среди которых были и граждане России, в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. 

«Что касается иностранцев, которые, грубо нарушив законы Азербайджанской Республики, незаконно посетили оккупированные территории нашей страны, то в настоящее время информация о них расследуется, и после надлежащей идентификации будет принято решение о включении их имен в список лиц, нежелательных для посещения нашей страны», - отметила Л.Абдуллаева.

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