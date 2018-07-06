МИД Азербайджана: Новые власти Армении склонны повторять ошибки предыдущего режима

«Последние заявления МИД Армении, к сожалению, не представляют собой конструктивного видения как решения армяно-азербайджанского конфликта, так и развития региона. Министерство иностранных дел Армении в своих заявлениях, напоминающих эру Сержа Саргсяна, выступает с необоснованными претензиями к соседним государствам».

Об этом говорится в статье официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, опубликованной в авторитетном журнале Euractive.

Далее Х.Гаджиев отмечает, что Армения всеми способами пытается замалчивать вопросы оккупации и военной агрессии, которые составляют фундаментальную основу конфликта, и все еще продолжает оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов.

«Во время кризиса в правительстве Армении Азербайджан выступил с заявлением, в котором указал, что если новые власти этой страны будут придерживаться политики здравого смысла, то достичь продвижения в решении конфликта возможно. Однако очевидно, что новые власти Армении склонны повторять ошибки предыдущего режима», - пишет официальный представитель МИД АР.

По его мнению, армянское руководство должно понимать, что попытки изменить международно признанные границы государств путем применения силы и захват территорий недопустимы.

«Попытки Армении сохранить существующий статус-кво и продолжить оккупацию азербайджанских территорий не могут привести к ожидаемым результатам и не могут быть признаны легитимными», - отмечает Хикмет Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана также указал на необходимость соблюдения Арменией международного права.

1news.az