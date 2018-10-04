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МИД Азербайджана исключил имя гражданина ОАЭ из списка нежелательных лиц

Сегодня в 11:10 ~ 1 минута на чтение 714
МИД Азербайджана исключил имя гражданина ОАЭ из списка нежелательных лиц

Гражданин ОАЭ Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдулла обратился в МИД Азербайджана с письмом, в котором просил исключить его имя из списка нежелательных лиц, в который он был включен ранее за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в письме гражданин ОАЭ указал, что в 2017 году отправился в Нагорный Карабах, не зная о вытекающих из этого шага последствиях. Он подчеркнул, что этот визит не означал проявления неуважения к Азербайджанскому государству и народу.

«Выразив сожаление в связи с визитом, гражданин ОАЭ отметил, что своими действиями он ни в коем случае не предполагал содействовать самопровозглашенному режиму, созданному на оккупированных Арменией территориях Азербайджана», - подчеркнули в МИД АР.

Ибрагим Ахмед Мохаммед Абдулла также указал в своем письме, что в будущем не будет посещать оккупированные азербайджанские территории без соответствующего разрешения азербайджанской стороны.

«Гражданин ОАЭ попросил разрешения посетить нашу страну. После изучения его обращения было принято решение исключить его имя из списка лиц, нежелательных для посещения страны», -  заявили в МИД Азербайджана.

С.А., Э.Т.

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