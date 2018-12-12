МИД Азербайджана: Баку стал платформой для контактов Россия - НАТО

Организация встречи главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в Баку является показателем высокого доверия к Азербайджану, считает заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Как сообщает 1news.az, об этом он заявил журналистам.

«Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. Наряду с этим, отношения Баку с Вашингтоном тоже носят стратегический характер. Выбор Азербайджана в качестве платформы для проведения подобных встреч высокого уровня и обсуждения важных вопросов является показателем высокого доверия каждой из сторон к нашей стране», - сказал Х.Халафов.

Как сообщалось ранее, встреча В.Герасимова и К.Скапаротти состоится 12 декабря в Баку.

1news.az