1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

МИД Азербайджана: Баку стал платформой для контактов Россия - НАТО

Сегодня в 13:40 ~ 1 минута на чтение 702
МИД Азербайджана: Баку стал платформой для контактов Россия - НАТО

Организация встречи главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в Баку является показателем высокого доверия к Азербайджану, считает заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Как сообщает 1news.az, об этом он заявил журналистам.

«Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. Наряду с этим, отношения Баку с Вашингтоном тоже носят стратегический характер. Выбор Азербайджана в качестве  платформы для проведения подобных встреч высокого уровня и обсуждения важных вопросов является показателем высокого доверия каждой из сторон  к нашей стране», -  сказал Х.Халафов.

Как сообщалось ранее, встреча В.Герасимова и К.Скапаротти состоится 12 декабря в Баку.

1news.az

Telegram WhatsApp

702

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net