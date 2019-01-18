МИД Азербайджана: «Армянские ВС должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана»

Понятны причины довольно эмоционального и противоречивого заявления МИД Армении относительно последней ситуации на линии соприкосновения войск, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«По всей вероятности, это соответствует реакции руководства Армении на текущую ситуацию внутри их страны»,- говорится в заявлении, сообщает 1news.az

В МИД напомнили, что Армения дала согласие на очередную встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«Реальность остается неизменной. Армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Независимо от того, кто будет руководить Арменией, нет другой альтернативы для будущего развития региона»,- говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что армянская сторона должна признать, что причиной человеческих потерь, бедствий является агрессивная политика Армении, оккупация азербайджанских территорий, а также политика этнической чистки азербайджанцев проживавших на этих территориях.

«Армения не должна тратить время на поиск каких-либо других вымышленных причин и должна предпринять шаги для достижения урегулирования конфликта в соответствии с требованиями международного сообщества»,- говорится в заявлении.

Эльшан Рустамов