МИД Армении: Вопрос с ротацией генсека ОДКБ пока остается открытым

Вопрос ротации генерального секретаря ОДКБ остается открытым. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 26 сентября на брифинге.

По его словам, вопрос обсуждается, но пока определенности нет. На вопрос о том, есть ли у армянской стороны новая кандидатура, Балаян заметил, что если будет внесена четкость относительно принципов смены и сроков, Армения выдвинет свою кандидатуру.

«Но пока четкости нет. Такого прецедента не было. Сейчас решается, по какому принципу осуществлять ротацию», - пояснил Тигран Балаян.

Напомним, что по уставу ОДКБ генеральным секретарем по принципу ротации сроком на 3 года назначаются представители стран-участниц. Представитель Армении Юрий Хачатуров пробыл на посту менее половины срока. Власти Армении предъявили ему обвинение в причастности к событиям 1 марта 2008.

А.А.