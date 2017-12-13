МИД Армении: «Следующий год пройдет без армяно-турецких протоколов»

Весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая в МИД Греции в рамках рабочего визита в Афины.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что греческую сторону заинтересует подход Армении к армяно-турецким отношениям, передает «Спутник Армения».

«Как вы знаете, по инициативе президента Армении, был начат процесс нормализации отношений с Турцией, что привело к подписанию протоколов в октябре 2009 года в Цюрихе. Тем не менее, по сей день эти документы не ратифицированы, так как Турция выдвинула условия», - отметил министр.

Налбандян добавил, что эти документы не могут оставаться вечными заложниками, и потому Серж Саргсян в сентябре этого года с трибуны генассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует протоколы, поскольку отсутствует какой-либо прогресс в их реализации, и весну 2018 года страна встретит без этих протоколов.

Напомним, что между Арменией и Турцией не существует дипломатических отношений, а армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары после оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана.

10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции подписали в Цюрихе протоколы о нормализации отношений, которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран.

Однако 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов.

В МИД Турции, комментируя отзыв протоколов, заявили, что «Армения никогда не была искренней в вопросе нормализации армяно-турецких отношений».

Читайте по теме:

Армения пригрозила аннулировать протоколы о нормализации отношений с Турцией

Эльшан Рустамов, Г.Р.