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МИД Армении рассказал о возможном приезде Путина

Сегодня в 12:24 ~ 1 минута на чтение 524
МИД Армении рассказал о возможном приезде Путина

Окончательные сроки визита президента России Владимира Путина в Армению еще не уточнены, сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Обсуждения по поводу возможного визита президента России продолжаются, сообщает «Спутник Армения».

«Могу только сказать, что и мы, и российская сторона подтвердили визит. Не скажу в ближайшее время, но в скором времени этот визит состоится», - сказал Балаян.

Статус визита будет официальным.

8 сентября в Москве состоялись переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Позже Пашинян сообщил, что пригласил главу российского государства посетить Ереван. Приглашение было принято. Это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А.А.

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