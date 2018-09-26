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МИД Армении опровергает наличие американских лабораторий

Сегодня в 16:16 ~ 1 минута на чтение 252
МИД Армении опровергает наличие американских лабораторий

На территории Армении нет иностранных лабораторий.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на брифинге 26 сентября, сообщают армянские СМИ.

«Распространяются сведения, будто российским экспертам разрешили войти на территории американских биологических лабораторий на территории Армении. Хочу констатировать, что на территории Армении нет американских и вообще иностранных лабораторий: биологические лаборатории на территории Армении являются исключительно армянскими», - сказал он.

Следует отметить, что Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант», отвечая на вопрос касательно открытия на американские деньги в Армении биолабораторий, указал, что российские специалисты получили доступ к ним.

Тогда же армянское издание «Грапарак» отметило, что в США не понимают решения, связанные с доступом в американские лаборатории, которые занимаются исследованием биологических материалов, о чем заявил лично Пашинян.

«Американская сторона дала понять Пашиняну, что в подобных вопросах нужно соблюдать хотя бы паритет – российские лаборатории также должны быть открыты для них», - писала газета.

А.А.

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