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МИД Армении: «Мы верны мирному переговорному процессу»

Сегодня в 16:42 ~ 1 минута на чтение 94
МИД Армении: «Мы верны мирному переговорному процессу»

Одним из правил работы в переговорном процессе является также объявление в согласованном порядке дня, часа и места встречи.

Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, говоря о его возможной встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, сообщают армянские СМИ.

«Мы верны мирному переговорному процессу в рамках формата, сформированного и принятого международной общественностью, который именуется сопредседательством МГ ОБСЕ. Да, это продолжительный процесс, и он будет.

Я уже говорил, но повторюсь: уважаю правила работы в подобном процессе, и одним из этих правил является также объявление в согласованном порядке дня, часа и места встречи. Будьте уверены в том, что все это будет сделано в согласованном виде и, естественно, доступным для всех», - заявил глава министерства иностранных дел Армении.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., Э.Т.

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