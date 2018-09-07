МИД АР: Заявление Никола Пашиняна в Москве является ударом по переговорам при посредничестве МГ ОБСЕ

Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что он видит нагорно-карабахский регион Азербайджана в составе Армении, является неуважением международных норм и принципов, резолюций СБ ООН и ударом по переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление Н.Пашиняна в ходе визита в Москву накануне.

«Этим самым Армения на уровне премьер-министра продемонстрировала, что главным ее желанием является не решение конфликта путем переговоров, а продолжение незаконной оккупации территорий Азербайджана»,- подчеркнул Гаджиев.

Как сказал представитель МИД АР, руководство Армении намеренно или нет выступает с заявлениями, способствующими росту напряженности, в столице одной из стране сопредседателей МГ ОБСЕ и накануне планируемой при посредничестве сопредседателей Минской группы встречи глав МИД двух стран в Нью-Йорке: «К тому же, это заявление сделано в преддверии визита Генсека ОБСЕ в Азербайджан на следующей неделе».

«В ближайшее время станет ясно в чем заинтересовано руководство Армении: в решении конфликта путем субстантивных переговоров, установлении мира и стабильности в регионе или же в продолжении политики войны, претворяемой на протяжении двух последних десятилетий полевыми командирами, ставшими руководителями Армении», - заявил Гаджиев.

Он подчеркнул, что ответственность в росте напряженности из-за подобных заявлений лежит полностью на Армении и ее руководстве.

Талыб Бархудаев