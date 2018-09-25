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МИД АР: «Вся ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ляжет на плечи руководства Армении»

Сегодня в 18:12 ~ 1 минута на чтение 305
МИД АР: «Вся ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ляжет на плечи руководства Армении»

Согласно информации, распространенной в СМИ, 25-28 сентября текущего года на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, будут проведены учения с привлечением военной авиации.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Очередной провокационный шаг ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана может привести к росту напряжения и тяжелым последствиям. Данный шаг Армении накануне запланированной встречи 26 сентября в Нью-Йорке глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ преследует цель дискредитировать деятельность сопредседателей и нанести урон процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Еще раз напоминаем, что вся ответственность за эскалацию напряженности на фронте полностью ляжет на плечи руководства Армении», - говорится в заявлении.

Р.Д., И.А.

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