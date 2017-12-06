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МИД АР: Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится в январе

Сегодня в 04:00 ~ 1 минута на чтение 135
МИД АР: Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится в январе

Следующая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Армении Эдварда Налбандяна состоится во второй половине января 2018-го года.

Как передает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что 6 декабря в Вене сопредседатели Минской группы, а также представитель действующего председателя ОБСЕ провели отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Затем при участии сопредседателей и представителя действующего председателя ОБСЕ была организована встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Х.Гаджиев подчеркнул, что в ходе переговоров были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В продолжение данных переговоров было достигнуто соглашение о проведении следующей встречи на уровне глав МИД во второй половине января 2018-го года.

«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что встреча прошла позитивно и конструктивно», отметил Х. Гаджиев.

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