МИД АР: Следующая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится в январе

Следующая встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Армении Эдварда Налбандяна состоится во второй половине января 2018-го года.

Как передает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что 6 декабря в Вене сопредседатели Минской группы, а также представитель действующего председателя ОБСЕ провели отдельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Затем при участии сопредседателей и представителя действующего председателя ОБСЕ была организована встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.



Х.Гаджиев подчеркнул, что в ходе переговоров были проведены интенсивные и конкретные обсуждения по имеющимся предложениям в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В продолжение данных переговоров было достигнуто соглашение о проведении следующей встречи на уровне глав МИД во второй половине января 2018-го года.



«Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал, что встреча прошла позитивно и конструктивно», отметил Х. Гаджиев.