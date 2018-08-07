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МИД АР: Провокационные визиты руководства Армении в Нагорный Карабах – умышленное усугубление ситуации

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МИД АР: Провокационные визиты руководства Армении в Нагорный Карабах – умышленное усугубление ситуации

Столь провокационное посещение руководством Армении оккупированных территорий Азербайджана и озвучивание в его ходе агрессивных заявлений в преддверии намеченной на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении являются свидетельством намерения армянского руководства умышленно усугубить ситуацию.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджан призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ принять меры для предостережения Армении от совершения таких провокационных шагов и заявлений, подрывающих переговорный процесс.

«Армения на протяжении последних дней систематически предпринимает шаги по эскалации обстановки вдоль линии соприкосновения, а также азербайджано-армянской границы. Вся ответственность за оккупацию земель Азербайджана, многочисленные нарушения закона на этих территориях и напряженность, возникшую в прифронтовой зоне, ложится на руководство Армении», - говорится в заявлении.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на этой неделе посетил Нагорный Карабах.

С.А., Э.Т.

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