МИД АР: Ответственность за последствия убийства азербайджанского военнослужащего полностью ляжет на плечи Армении

30 мая в результате грубого нарушения ВС Армении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в направлении Агдамского района после выстрела из снайперской винтовки врага шехидом стал военнослужащий ВС Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Особенно хотелось отметить, что данное кровавое действие, осуществленное со стороны ВС Армении во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ, носит провокационный характер и служит нарушению процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Данный шаг, являющийся доказательством того, что заявления руководства Армении – оккупанта о создании мирных условий для урегулирования конфликта, противоречат реальным шагам Армении, а также раскрывают провокационное намерение Армении нанести урон мирным переговорам.

Данный инцидент категорически неприемлем и наносит урон процессу переговоров.

Ответственность за все возможные отрицательные последствия этого кровавого преступления полностью ляжет на плечи Армении», - говорится в заявлении.

1news.az