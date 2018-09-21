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МИД АР: Генсек ОДКБ заявлениями об армяно-азербайджанском конфликте злоупотребляет должностными полномочиями

Сегодня в 14:52 ~ 2 минуты на чтение 203
МИД АР: Генсек ОДКБ заявлениями об армяно-азербайджанском конфликте злоупотребляет должностными полномочиями

Заявление генсека Организации договора о коллективной безопасности - ОДКБ Юрия Хачатурова об армяно-азербайджанском конфликте выходит за рамки мандата организации.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана. В нем подчеркивается, что подобными заявлениями генсек организации допускает злоупотребление должностными полномочиями.

«Заявления генсека, являющегося гражданином Армении, носят субъективный и предвзятый характер, а также противоречат позиции по конфликту стран-членов организации, за исключением Армении», - указывается в заявлении МИД АР.

Также внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что генсек ОДКБ умалчивает о регулярном обстреле территорий Азербайджана, в том числе гражданских лиц и объектов, вооруженными силами Армении вдоль границы двух стран.

«Рекомендуем генеральному секретарю, упоминающему о воинственной риторике, ознакомиться с абсурдными и противоречивыми заявлениями премьер-министра Армении, способствующими росту напряженности и срыву переговорного процесса», - заявляет азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

МИД подчеркивает, что причиной напряженности на линии соприкосновения войск и на азербайджано-армянской границе является продолжение оккупации территорий Азербайджана и незаконное присутствие войск Армении на оккупированных азербайджанских территориях.

В заявлении напоминается, что в 1-м пункте Договора о коллективной безопасности, обновленном в декабре 2010 года и составляющем международную правовую основу ОДКБ, «страны-участницы вновь подтвердили обязательства избегать в межгосударственных отношениях применения силы и угроз применения силы».

МИД подчеркивает, что политика оккупации и военной агрессии страны-участницы организации – Армении против Азербайджана «противоречит даже основополагающим правовым документам ОДКБ».

«Если генсека ОДКБ действительно интересует снятие напряженности, то будет полезнее потребовать вывести войска страны-участницы – Армении с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Совбеза ООН», - заявляет МИД Азербайджана.

Талыб Бархудаев, Г.Р.

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