МИД АР: Датская компания Novo Nordisk не занимается экономдеятельностью на оккупированных территориях Азербайджана

В ряде азербайджанских СМИ была опубликована информация о том, что датская компания Novo Nordisk, занимающаяся производством лекарственных препаратов, осуществляет продажу лекарств марионеточному режиму, созданному Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«По поручению МИД Азербайджана данный вопрос был расследован нашим посольством в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Было установлено, что компания Novo Nordisk не занимается какой-либо экономической деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, не имеет какого-либо торгового контракта с марионеточным режимом и не экспортировала туда свою продукцию.

В своем письме компания подтверждает данную информацию, а также подчеркивает, что уважает территориальную целостность Азербайджана и осуществляет деятельность в соответствии с международным правом.

Выражая озабоченность распространением такого рода информации, компания Novo Nordisk подчеркивает свою заинтересованность в продолжении сотрудничества с Азербайджаном», - говорится в заявлении МИД.

Р.Д., И.А.