Michael Kors открыл свои двери в Азербайджане!

Спешим обрадовать любительниц моды – бренд Michael Kors уже открыл свой бутик на первом этаже Port Baku Mall, по адресу: пр-т Нефтяников, 151.

В магазине представлена последняя осенне-зимняя коллекция, включая одежду, сумки, туфли и аксессуары.

Торопитесь – ведь первые сто покупательниц получат эксклюзивный подарок от бренда!

Michael Kors идеально подходит для современных женщин и остается актуальным во все времена. Лого бренда – круг с инициалами MK – стало символом качества и хорошего вкуса, а сумка Michael Kors – обязательным атрибутом в гардеробе элегантной женщины.

Майкл Корс – дизайнер, который превратил образ жизни в моду. Каждая его коллекция – лучше предыдущей, потому что, как говорит сам кутюрье: «Я всегда расту и прислушиваюсь к мнению клиенток. В этом и весь секрет – суметь поставить себя на их место!» Его модели можно надеть как днем, так и вечером, только сменив аксессуары. Этот бренд незаменим для тех, кто ценит свое время и свой комфорт. Не зря этот бренд часто выбирала бывшая первая леди США Мишель Обама.

В его моделях умело сочетается высокая мода и каждодневный стиль. Многие из нас, глядя на одежду с подиумов, думали, что она не подходит для повседневной жизни. Но Michael Kors всегда придерживается другой концепции – у него нет неестественных расцветок и сочетаний, одежда походит для любого возраста, сшита из комфортных в носке материалов, отличается высоким качеством пошива. Одним словом, это - бренд, которого все ждали!

Тел: +99412 464-07-25

На правах рекламы