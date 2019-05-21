Мхитарян рассказал, почему решил не ехать в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет 29 мая в Баку.
Как сообщает 1news.az, сегодня «Арсенал» официально объявил, что не привезет Мхитаряна на бакинский финал.
«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы.
Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.
Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.
Теймур Максутов