Мхитарян рассказал, почему решил не ехать в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет 29 мая в Баку.

Как сообщает 1news.az, сегодня «Арсенал» официально объявил, что не привезет Мхитаряна на бакинский финал.

«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы.

Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.

Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.

Теймур Максутов