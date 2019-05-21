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Мхитарян рассказал, почему решил не ехать в Баку

Сегодня в 17:07 ~ 1 минута на чтение 680
Мхитарян рассказал, почему решил не ехать в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет 29 мая в Баку.

Как сообщает 1news.az, сегодня «Арсенал» официально объявил, что не привезет Мхитаряна на бакинский финал.

«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы.

Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.

Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.

Теймур Максутов

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