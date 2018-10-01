Мхитарян не приедет в Азербайджан на матч против «Карабаха»

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян отказывается ехать в Баку на матч против «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, 4 октября «Арсенал» в рамках второго тура Лиги Европы будет гостить в Азербайджане.

Британское издание Mirror пишет, что Генрих Мхитарян принял решение не ехать на игру против «Карабаха».

Mirror отмечает, что Азербайджан не пускает на свою территорию лиц, которые незаконно посетили Нагорный Карабах. Хотя в 2015 году азербайджанское правительство предоставило гарантии безопасности УЕФА и дортмундской «Боруссии», в составе которой выступал Генрих Мхитарян, и гарантировало ему получение визы. Но тогда футболист принял решение не ехать на игру против «Габалы» в Лиге Европы.

В прошлом месяце УЕФА также гарантировала, что футболист не будет иметь проблем с получением визы в Азербайджан. «Это стандартная процедура УЕФА, когда ассоциациям, клубам и посольствам посылается письмо поддержки, чтобы они посодействовали получению визы футболистам для участия в матчах под эгидой УЕФА».

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери также отмечал, что хотел бы, чтобы Мхитарян принял участие в этом матче. Но Mirror, что сам футболист решил не ехать в Баку. Если же «Арсенал» пробьется в финал Лиги Европы, который пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, этот вопрос снова будет рассмотрен.

Отметим, что пока «Арсенал» не объявил заявку на матч против «Карабаха».

Теймур Максутов