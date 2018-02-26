MFL League of Nations 2018: США сохранили лидерство в Конференции А, Судан сенсационно проиграл Швейцарии

В новом супертурнире крупнейшей любительской лиги Азербайджана MFL League of Nations 2018 продолжается борьба за победу между командами посольств.

Как сообщает 1news.az, в прошедшее воскресенье прошли матчи 4 тура.

В Конференции А уже после 4 туров лидеры продолжили победную серию и еще раз подтвердили свои высокие амбиции на чемпионате среди дипломатических представительств.

Несомненно, самым интересным матчем тура, который так и привлекал своей афишей, была встреча между посольством США и представительством ООН. В напряженной игре победу одержали «американцы» со счетом 4:2.

После поражения в прошлом туре от США, команда посольства Алжира серьезно настроилась на игру с Украиной и победила с крупным счетом 8:2.

В другом матче этой группы Грузия в драматичном матче взяла верх над Японией со счетом 5:4. Причем, победный гол представители соседней страны забили на последней минуте встречи.

Таким образом, после 4 туров, идущая без потерь команда США, занимает с 12 очками первое место в Конференции А. Посольство Алжира с 9 очками идет на втором места, а ООН замыкает тройку лидеров.

Что касается Конференции В, то здесь матчи 4 тура получились более результативными: в двух встречах было забито по 9 голов, а в одном – 10.

Лидер Конференции – Туркменистан - в завершившимся матче с Турцией испытал серьезные трудности, но смог победить со счетом 6:4.

Сенсационный счет был зафиксирован в матче команд Ирана и России. Аутсайдер ничего не смог противостоять против «иранцев» и проиграл со счетом 1:8, и зафиксировал антирекорд 4-го тура.

Также неожиданным можно считать поражения Судана, который до этого победил во всех матчах. Первую осечку «африканцы» дали в матче со Швейцарией, уступив со счетом 4:5.

После 4 туров в турнирной таблице лидирует представительство Туркменистана, победившая во всех матчах. Следом с 9 очками идет команда Судана. За третье место в Конференции борются команды Ирана и Швейцарии, у которых по 6 очков в активе.

В списке бомбардиров лидирует футболист Судана Мохаммед, который возглавляет «гонку снайперов» MFL League of Nations 2018 с 14 голами. На второй строчке расположился форвард команды Алжира – Теймур.

А вот в списке лучших ассистентов доминируют представители Конференции А. Занимающий в списке бомбардиров второе место – Теймур – лидирует по количеству результативных передач.

MFL League of Nations 2018 – это новый турнир, который объединил любителей футбола, работающих в дипломатических представительствах различных стран в Азербайджане.

В MFL League of Nations 2018 принимают участие 12 посольств, а также команда ООН. Команды были разделены на две Конференции. В плей-офф пробьются по четыре лучшие команды, которые и выявят чемпиона.

Мурад Ахундов