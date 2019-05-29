Межгосударственное соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали утверждено правительством Казахстана – ФОТО

Межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном по проекту «Транскаспийская магистраль», который реализуется с участием магистрального интернет-провайдера AzerTelecom, соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью, утверждено правительством Республики Казахстан.

Соглашение, подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном, «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан» в начале апреля этого года было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. А 17 мая этого же года данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.

Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с азербайджанской стороны компанией AzerTelecom, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – Bakcell, а с казахстанской стороны - телекоммуникационными операторами этой страны Transtelecom и KazTransCom. С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан консорциум, учреждена совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.

Проект «Транскаспийская магистраль», осуществляемый в рамках программы Azerbaijan Digital HUB компании AzerTelecom, предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой шелковый путь) между Европой и Азией. Цели данного проекта - создание цифрового коридора от Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящему через Азербайджан и Казахстан, и таким образом транзита интернет-трафика в Центральную Азию и Китай.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы Digital HUB, будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, обеспечении высокоскоростной связи и современными цифровыми услугами регионов Кавказа, Центральной и Южной Азии, а также других соседних регионов. Реализация проекта также внесет свой вклад в проект Belt and Road Initiative (BRI), инициатором которого является Китай, и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта Belt and Road Initiative.

AzerTelecom - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом - является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного Интернета в Азербайджана. AzerTelecom была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital HUB для превращения Азербайджана в Цифровой центр региона наряду с тем, что страна является энергетическим и транспортным центром региона. Цель программы Digital HUB - превратить страну в Цифровой центр Кавказа, в Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

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