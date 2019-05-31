Международный форум «Футбол для дружбы» 2019 в Мадриде объединил экспертов детского футбола из разных стран

30 мая в Мадриде состоялся Международный форум детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2019.

В Седьмом сезоне форум впервые объединил экспертов со всего мира – профессиональных футбольных тренеров, врачей детских команд из разных стран, приглашенных звезд, журналистов ведущих международных СМИ, а также представителей международных футбольных академий и федераций.

На открытии Международного форума «Футбол для дружбы» 2019 выступили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, Юный посол программы Ананья Камбодж из Индии, а также глава детской футбольной академии Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч.

В этом году форум объединил десять тематических сессий, посвященных актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта. Эксперты обсудили эффективные методики тренировок, менеджмент детских спортивных мероприятий, работу по профилактике травматизма в детском футболе, особенности диалога ребенка с родителями, а также методы поощрения благородства и справедливости в спорте. Особое внимание было уделено обучению Юных спортсменов Девяти ценностям «Футбола для дружбы», а также тому, какие пути профессионального развития для детского футбольного тренера существуют сегодня.

В качестве спикеров на мероприятии выступили менеджер ФК «Дели Динамос», тренер Австралийской Национальной сборной U23, Джозеф Гамбао; директор российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, Президент молодежного футбольного и скаутского клуба «Пеньяроль» (Уругвай) Пабло Сезар Торрес; координатор женского футбольного клуба Alkmaar (Нидерланды) Жерард Тиммерс и многие другие.

Кроме того, в рамках форума состоялась панельная сессия с участием журналистов ведущих международных СМИ, посвященная влиянию медиа на развитие детского футбола. Среди ключевых гостей в мероприятии приняли участие главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов; спортивный корреспондент канала «Евроньюс» (Франция) Паула Вилаплана; директор «Радио Монументал» (Боливия) Жозе Дехеса; редактор спортивных новостей на РТС (Сербская национальная вещательная сеть) Стефан Бендик; главный редактор футбольного интернет портала Syrian Soccer Portal (Сирия) Аль-Джаби Надим и другие. Всего в пресс-конференции приняли участие более 150 журналистов со всего мира, а также успешные молодые спортивные блогеры – Кайлем Виллиямсон из Великобритании и Симоне Филиппоне из Италии, которые поделились с гостями своим опытом многолетнего продвижения детского футбола в родных странах.

«Я рад участвовать в мероприятиях «Футбола для дружбы». Эта уникальная социальная инициатива ПАО «Газпром» вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, «Футбол для дружбы» способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру», – отметил легендарный футболист Роберто Карлос.

«Участие в церемонии открытия Международного форума «Футбол для дружбы» 2019 – это большая честь для меня! Я бесконечно рада, что в этом году мне посчастливилось стоять на одной сцене с таким легендарным футболистом, как Роберто Карлос. Благодаря общению со взрослыми такого уровня я ощущаю, насколько это серьезная ответственность – быть Юным послом ключевых ценностей «Футбола для дружбы». За три года участия в проекте я осознала, что любая мечта достижима, главное, упорно идти к своей цели и верить в себя. И тогда у каждого получится показать все лучшее, на что он способен», – сказала Юный посол «Футбола для дружбы» Ананья Камбодж (14 лет).

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Напомним, что в этом сезоне Азербайджан в социальном проекте «Футбол для дружбы» представят члены команды «Сабах» U-12 Айхан Ализаде и Бабамирза Мехтиев, а также главный тренер Самир Абдурахманов..

Кроме того, в Мадрид отправятся футболистка Фатима Магеррамли и юный журналист Тимур Желтенков.

Координатором программы в Азербайджане и руководителем делегации является Рустам Азимов.

1news.az