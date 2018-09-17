Международный день чистоты: Европейские дипломаты на акции по очистке каспийского побережья – ФОТО

Делегация Евросоюза в Азербайджане в честь Международного дня чистоты 15 сентября организовала массовую акцию по очистке от мусора участка каспийского побережья в поселке Новхана.

В акции приняли участие более 200 представителей дипломатического сообщества из европейских стран, а также члены их семей. Акция была поддержана Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также Социально-экологическим центром EkoSfera.

Среди активистов были также представители Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), студенты Французско-азербайджанского университета UFAZ и представители молодежной платформы «Молодежь европейских соседей».

«Загрязнение прибрежной зоны затрагивает каждого из нас, и будет справедливо, если мы все вместе примем участие в решении этой проблемы. Именно с этой целью мы собрались здесь – повысить информированность о последствиях загрязнения морских и прибрежных территорий, а также призвать всех и каждого внести свой посильный вклад в защиту нашей планеты от загрязнения», - сказал посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Сделать это можно не только посредством сбора мусора, но также и тем, чтобы препятствовать его попаданию в воду и на землю», - сказал посол.

На фото: посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас

Пресс-служба Делегации ЕС в Азербайджане отмечает следующие факты касательно глобального масштаба загрязнения планеты:

- Около 95% мусора, попадающего в Мировой океан, оседает на его дне, нанося урон живым организмам; лишь около 5% этого мусора выносится на берег.

- В странах ЕС порядка 85% мусора на побережье составляет пластик. 50% от него – это одноразовый пластик (бутылки, трубочки, ножи, вилки и ложки, контейнеры для еды, стаканы).

- Ежегодно в Мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика, который убивает морских обитателей, принимающих его за еду. По некоторым прогнозам, к 2050 году в океане пластиковых отходов будет больше, чем рыбы.

Делегация Евросоюза в Азербайджане стала одной из 40 Делегаций ЕС по всему миру, принявших участие в международной акции #EUBeachCleanup.

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Елена Остапенко, Э.Т.