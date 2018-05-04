Международный банк Азербайджана – уполномоченный банк Бакинского Шопинг-фестиваля

Международный банк Азербайджана является уполномоченным банком Третьего Шопинг-фестиваля, стартовавшего 1 мая в Баку.

На время проведения фестиваля 2 офиса банка – Департамент обслуживания клиентов (улица Низами, 67) и Насиминский филиал (улица 28 мая, 21А) – будут обслуживать клиентов ежедневно с 10:00 до 22:00.

Отметим, что подключение многих торговых точек к системе возмещения налога на добавочную стоимость облегчает задачу как туристам так и местным покупателям. Иными словами, в местах, где отмечено название «Baku Shopping Festival – Tax Free», как местные, так и иностранные граждане, сделавшие покупки на сумму свыше 100 манатов, получат возможность получить обратно определенную часть налога на добавочную стоимость (НДС). Возврат осуществляется как наличными путем, так и переводом на банковский счет/межкарточным переводом.

Клиенты, сделавшие покупки в местах, обозначенных названием «Baku Shopping Festival – Tax Free», в рамках Третьего Шопинг-фестиваля смогут с легкостью получить обратно списанный с них налог на добавочную стоимость в Международном банке Азербайджана. В период фестиваля указанные офисы также будут ежедневно оказывать клиентам услуги по обмену валют. Фестиваль продлится до 31 мая.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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