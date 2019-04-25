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Международный банк Азербайджана сделал сервис 3D Secure бесплатным

Сегодня в 16:22 ~ 2 минуты на чтение 377
Международный банк Азербайджана сделал сервис 3D Secure бесплатным

Международный банк Азербайджана, который непрерывно совершенствует меры для обеспечения максимальной безопасности банковских операций, предпринял очередной шаг в этом направлении.

Cервис 3D Secure, обеспечивающий высокий уровень безопасности при работе с пластиковыми картами, стал бесплатным для клиентов. Теперь комиссия за использование услуги не взимается. Кроме того,  банк запустил услугу 3D Secure SMS Регистрация.

Технология 3D Secure - это глобальный протокол, созданный международными платежными системами. Эта технология защищает средства на счете клиента от киберпреступных транзакций. Владелец карты подключает свой мобильный номер к этой услуге. Во время какой-либо оплаты отправляется специальный код на мобильный телефон клиента, и только после ввода этого кода можно завершить платеж.

Таким образом, при потере карты или попадании номера карты или мобильного номера в чужие руки предотвращаются онлайн-транзакции с использованием этих данных. Каждый клиент, номер мобильного телефона которого имеется  в базе данных банка, будет автоматически подключен к этой системе. Другие клиенты могут присоединиться к системе посредством банкоматов, филиалов и отделений банка или через Информационный центр Процессингового центра Azericard по короткому номеру «194».

Директор департамента электронных платежей Международного банка Азербайджана Эльдар Джабраилов сказал: «Эта технология предназначена для устранения рисков мошенничества в отношении клиентов. Клиенты, которые используют 3D Secure, могут быть уверены в полной безопасности своих карточных операций».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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