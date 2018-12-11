Международный банк Азербайджана повысил процентную ставку по депозитам

Международный банк Азербайджана в преддверии Нового года повысил процентные ставки по депозитам.

В рамках кампании, проводимой с 10 декабря по 10 января, клиенты могут разместить депозит в этом банке по повышенной на +1% ставке.

Депозиты можно разместить на срок 12, 24 и 36 месяцев, а начисленные за год проценты получать как на ежемесячной, так и на ежегодной основе. Банк в зависимости от суммы и срока депозита дарит своим клиентам в подарок платежную карту, на которую начисляются проценты. Клиенты, разместившие в банке депозит, при возникновении необходимости могут получить кредит наличностью по минимальной ставке.

Более подробную информацию об условиях размещения депозитов в банке можно получить пройдя по ссылке.

Международный банк Азербайджана является членом Фонда страхования вкладов, и депозиты, размещенные в банке, застрахованы. Депозиты можно разместить во всех филиалах банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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