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Международный банк Азербайджана начал выплату компенсаций

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 290
Международный банк Азербайджана начал выплату компенсаций

В рамках Указа Президента от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» Международный банк Азербайджана также начинает выплату компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Перечисление компенсационных средств будет осуществляться поэтапно. Процесс будет основан на принципе очередности.

Международный банк Азербайджана уже разослал SMS клиентам и сообщил о месте и времени компенсационных выплат. Это было сделано для удобства граждан и экономии их времени. Таким образом, клиенты могут подойти в филиал в назначенное время и получить компенсационные выплаты после соответствующей проверки данных.

Банк также просит клиентов, которые изменили свои номера телефонов, позвонить в Информационный центр банка по номеру «937» и предоставить новые контактные номера. На корпоративных страницах банка в социальных сетях также было опубликовано уведомление об этом.

Клиенты могут получить информацию о сумме компенсации и реструктуризации по кредитам в иностранной валюте на странице банка, на портале Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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