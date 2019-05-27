Международный банк Азербайджана и «Ювентус» представили кобрендовую карту

Международный банк Азербайджана, региональный партнер итальянского футбольного клуба «Ювентус», обладающего большим числом болельщиков по всему миру, в том числе и в нашей стране, представил новый продукт - кобрендовую дебетовую карту Mastercard Platinum.

Банк также объявил о начале предварительной продажи этих карт. Предварительный заказ карт, имеющих уникальный дизайн и ряд преимуществ, доступен по ссылке: https://www.ibar.az/ru/yuventus/

Выдача карт клиентам, оформившим предварительный заказ, начнется с 24 июня. Кобрендовые карты можно открыть как в AZN, так и в USD или EUR.

Количество этих карт, эмитированных на 3 года, ограничено – выпуск составит всего 3 тысячи единиц. Плата за трехлетнее обслуживание карты составляет 30 манатов. С помощью этой карты клиенты могут осуществлять свои платежные операции. Международный банк Азербайджана также не взимает комиссию за обналичивание средств с этих карт в банкоматах банка.

Карта также имеет функцию кэшбэк. При проведении оплаты по карте во всех торговых точках 1% от суммы платежей возвращается на карту клиента. Также в рамках проекта Международного банка Азербайджана - Клуб QayğıCash - клиенты получат обратно на свой карточный счет от 5% до 40% средств, уплаченных посредством этих пластиковых карт через POS-терминалы банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка. Более того, при проведении оплаты с этой карты возвращается 2% от суммы, потраченной на официальном сайте футбольной команды «Ювентус». Карта бесплатно подключается к системе SMS-уведомлений Международного банка Азербайджана.

Клиентам, оформивших предварительный заказ кобрендовых карт Международного банка Азербайджана и клуба «Ювентус», будут предоставлены дополнительные преимущества. Банк проведет различные выигрышные кампании для поощрения клиентов, совершающих платежи посредством этих карт.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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