Международный банк Азербайджана и ASAN Radio при поддержке Службы ASAN представили проект «100-летняя история»

Международный банк Азербайджана и ASAN Radio при поддержке Службы ASAN приступили к реализации совместного проекта, приуроченного к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

1 мая на пресс-конференции проект «100-летняя история» был представлен общественности.

В рамках долгосрочного сотрудничества при поддержке банка будет подготовлена серия аудио- и видеоматериалов об АДР. Они будут транслироваться в эфире ASAN Radio и доведены до аудитории посредством различных коммуникационных каналов Международного банка Азербайджана и Службы ASAN в социальных сетях.

Эти материалы прольют свет на отдельные исторические факты за период 23-месячного существования АДР. В рамках проекта широкой общественности будут представлены интересные факты из различных архивов и музеев, ранее не получавшие широкой огласки. Документальные материалы, исторические здания эпохи АДР, музейные экспонаты позволят совершить путешествие в прошлое, на 100 лет назад. В процессе подготовки материалов в качестве эксперта примет участие известный радиослушателям страны Рахиб Азери.

Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Тагирова подчеркнула, что основной целью реализации этого проекта является пропаганда ценностей АДР: «Этот год объявлен Годом Азербайджанской Демократической Республики. Данным проектом мы тоже хотим внести свой вклад и присоединиться к череде мероприятий, организованных по случаю 100-летия АДР. Мы верим, что аудио- и видеоматериалы, представленные в рамках проекта, будут восприняты аудиторией с большим интересом».

Директор ASAN Radio Эмин Мусави, в свою очередь, отметил: «ASAN Radio - это первое и единственное радио, специализирующееся в сфере государственных услуг, для которого просветительские трансляции занимают особое место. Реализуя этот проект в соответствии с Распоряжением Президента, мы также хотим привлечь внимание слушателей к истории АДР и пропагандировать наши ценности».

Эксперт проекта Рахиб Азери отметил, что у АДР имеется богатая история: «Я сам стал свидетелем этой богатой истории при подготовке телевизионных передач. Ведь когда следуешь за каким-либо новым фактам, перед тобой открываются новые исторические реалии. Увы, пока что мы смогли изучить лишь малую их часть, и намерены приложить все усилия для того, чтобы проект получился интересным и полезным».

Напомним, что Международный банк Азербайджана и ASAN Radio объявили также о начале еще одного совместного проекта. С 4 мая каждую пятницу в 19:05 в эфире радио будет транслироваться просветительская передача. Передача с участием банковских экспертов послужит повышению финансовой грамотности населения, ответит на различные вопросы финансово-банковской тематики, проведет просветительские дискуссии. Ведущим передачи станет популярный бизнес-журналист Али Ахмедов.

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