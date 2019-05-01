Международный банк Азербайджана и ASAN Radio представили проект Danışan şəkillər

Международный банк Азербайджана и ASAN Radio, реализовавшие множество социальных и культурных проектов, объявили о старте нового совместного проекта под названием Danışan şəkillər.

Целью проекта является популяризация нашего общественно-исторического наследия посредством современных каналов телекоммуникаций. Проект расскажет об имеющих особое значение фотографиях, задокументированных событиях, фактах и личностях, содействуя тем самым формированию моральных ценностей нашего общества. В то же время это способствует созданию в интернет-пространстве полезных, просветительских ресурсов на родном языке.

В рамках проекта будут представлены изображения, отражающие историческое прошлое, современность, а также интересные сведения о людях нашей страны. Таким образом будет подготовлено несколько коротких видеороликов об увековеченной истории, людях, фактах и событиях, а также об окружающей среде. Эти видео будут размещены на страницах Международного банка Азербайджана и ASAN Radio в социальных сетях. Рахиб Азери, хорошо знакомый зрителям и слушателям нашей страны, выступит экспертом в процессе подготовки материалов.

Директор департамента маркетинга Международного банка Азербайджана Нигяр Тагирова отметила: «В прошлом году по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики мы реализовали проект «100-летняя история», который вызвал большой интерес у аудитории. Этот интерес, положительные отзывы вдохновили нас на продолжение проектов, посвященных нашим историческим и культурным ценностям. Мы верим, что проект Danışan şəkillər также будет иметь большой успех у аудитории».

Директор ASAN Radio Эмин Мусави сказал: «Как средство массовой информации, которое уделяет особое внимание образованию, мы всегда следим за тенденциями в аудитории слушателей. Мы видим, что наши люди все больше заинтересованы в полезном контенте, поэтому просто нужно создать подобный контент, представить его публике и направить интерес к этой тенденции. Проект Danışan şəkillər соответствует этим потребностям и послужит хорошим примером».

Эксперт проекта Рахиб Азери сказал, что фотографии являются богатым источником информации: «Каждая фотография - это момент из жизни Иногда можно обсуждать одну фотографию часами. В этом смысле история фотографии иногда отражает историю нации. Мы постараемся рассказать о различных фотографиях, отражающих отдельные моменты нашей истории. Мы представим нашей аудитории множество фактов и уверены, что общение с фотографиями будет очень интересным».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Слушать ASAN Radio в Баку можно на волне 100 FM, а в регионах – на 96,5 и 92,7 FM.

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