Международный аэропорт Гейдар Алиев за первые полгода обслужил почти два миллиона пассажиров

За первые шесть месяцев 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,96 млн. пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 14%.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев, на долю Национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось 815 тыс. пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 216 тыс. пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 1 млн. 685 тыс. пассажиров (86% от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 32%, а Buta Airways – 13% от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных направлений по прежнему возглавляют Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-июне совершили полеты 1 млн. 250 тыс. пассажиров. С июня рейсы в Баку начала выполнять национальная авиакомпания королевства Бахрейн – Gulf Air, а также оманская авиакомпания SalamAir (Мускат-Баку).

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. квадратных метров.

В мае 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки «5 Звезд» от престижной аудиторской компании Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

Также бакинский аэропорт второй год подряд возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.