Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил высокую степень готовности в период финала Лиги Европы УЕФА – ФОТО - ВИДЕО

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) сообщают, что все структуры гражданской авиации обеспечили высокий уровень обслуживания гостей и спортсменов, прибывших в страну в период проведения финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, в частности, с 27-го по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлись на чартерные рейсы, а 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др.

Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы в общей сложности составил примерно 60 тысяч человек.

Ожидается, что пик нагрузки на инфраструктуру аэропорта по пассажиропотоку и взлетно-посадочным операциям будет наблюдаться 30 мая. В течение дня бакинский аэропорт обслужит 164 рейса и более 18 тысяч пассажиров.

Из Баку 30 мая взлетит рекордное для аэропорта количество воздушных судов – более 100 самолетов.

Большинство рейсов были выполнены по маршруту Лондон-Баку-Лондон. Делегации и болельщики также прибывали из Франкфурта, Вены, Бухареста, Мадрида, Ниццы, Афин, Стокгольма, Дохи и ряда других городов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил высокий уровень безопасности и превосходное качество обслуживания, все структуры аэропорта работали в усиленном режиме.

В эти дни Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил самолеты новых для аэропорта авиакомпаний - Enter Air, Blue Panorama Airlines, Maleth Aero Aoc Limited, Hifly Airlines, WamosAir, Getjet Airlines и других чартерных авиакомпаний. В их числе был и крупнейший пассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Hi-Fly, прибывший из Лондона с почти 500 пассажирами на борту.

Высокую активность воздушного движения в Международном аэропорту Гейдар Алиев можно увидеть в коротком видеоролике по ссылке