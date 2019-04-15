1news.az
Деньги
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Международные переводы в более чем 100 различных валютах от Международного банка Азербайджана

Сегодня в 15:22 ~ 1 минута на чтение 624
Международные переводы в более чем 100 различных валютах от Международного банка Азербайджана

Международный банк Азербайджана, учитывая потребности своих клиентов,  предоставил физическим лицам возможность осуществления банковских переводов в зарубежные страны в большинстве мировых валют.

Теперь каждый клиент может легко осуществлять международные переводы в более чем 100 мировых валютах, используя новую услугу «Мультивалютные переводы», предлагаемую Международным банком Азербайджана. Для этого клиентам достаточно представить соответствующие документы, связанные с переводом за границу, и выбрать желаемую валюту. Услуга доступна в любом отделении и филиале Международного банка Азербайджана.

Как известно, Международный банк Азербайджана имеет наибольшее число корреспондентских счетов среди банков, действующих в стране, и именно поэтому банк будет продолжать регулярно предоставлять своим клиентам новшества в этой сфере.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

На правах рекламы

Telegram WhatsApp

624

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Деньги

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net