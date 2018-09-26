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Между МИД Азербайджана и России проведены политические консультации

Сегодня в 22:15 ~ 1 минута на чтение 318
Между МИД Азербайджана и России проведены политические консультации

26 сентября в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, С азербайджанской стороны делегацией руководил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов, с российской стороны – штатс-секретарь и замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В консультациях также принимали участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Сторонами был обсужден ряд вопрос, представляющих взаимный интерес.

Также на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся позиций, демонстрируемых сторонами в рамках различных международных оганизаций, а также оказания взаимной поддержки друг другу.

Х.Халафов с сожалением отметил, что новое руководство Армении не обращая внимание на международное право, а также требования соотвествующих резолюций ООН, не только не прекращает политику оккупации, но и постепенно переходит к более агрессивной риторике.

В свою очередь, Г.Карасин подчеркнул важность продолжения Россией усилий по посредничеству в мирноу урегулировании армяно-азербайджанского кофнликта.

На встрече также были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Д.

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