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Между Азербайджаном и Венгрией подписано соглашение о перевозках

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 238
Между Азербайджаном и Венгрией подписано соглашение о перевозках

Межправительственное соглашение о международных пассажирских и грузовых перевозках посредством автотранспорта было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Венгрии Эльмаром Мамедъяровым и Петером Сиярто на полях проходящего в Вене 24-го заседания Совета министров ОБСЕ.

По сообщению пресс-службы МИД АР, министры также подписали Рабочую программу между Министерством образования Азербайджана и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2018-2020 годы. 

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами, отметили успехи, достигнутые Азербайджаном и Венгрией в последние годы в сфере образования.

Министры подчеркнули важность расширения договорно-правовой базы для еще большего развития двустороннего сотрудничества, заявили, что работа в этом направлении будет продолжена.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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