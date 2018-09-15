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Мейвезер объявил о возвращении на ринг уже в этом году

Сегодня в 22:59 ~ 1 минута на чтение 70
Мейвезер объявил о возвращении на ринг уже в этом году

Экс-чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер заявил о своем возвращении на ринг в бою с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях мексиканцем Мэнни Пакьяо, сообщает Sport24.

«Я возвращаюсь, чтобы провести в этом году бой против Пакьяо. Девятизначная сумма за день», — написал Мэйвезер в своем инстаграме.

Несколько дней назад будущие соперники встретились лицом к лицу в Японии.

В мае 2015 года после долгих предварительных согласований Мэйвезер и Пакьяо провели бой в Лас-Вегасе. На кону поединка стояли сразу три титула в полусреднем весе — пояса по версиям WBA super, WBC, WBO. В том поединке победу единогласным судейским решением одержал Пакьяо.

Gazeta.ru

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