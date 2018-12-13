Мэй останется премьер-министром Великобритании

Тереза Мэй удержалась на посту лидера консерваторов и сохранила за собой кресло премьер-министра Великобритании.

Таковы итоги парламентского голосования о доверии, которое организовал руководящий комитет ее партии. Перед его началом глава британского кабмина в течение дня уговаривала своих однопартийцев не менять лидера на период Брекзита: мол, это чревато выходом Британии из ЕС вообще без какого-либо соглашения, что ввергнет страну в хаос.

Кроме того, Мэй пообещала не выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов на следующих выборах в 2022 году. В итоге с незначительным перевесом ей все же удалось заручиться поддержкой своих однопартийцев.

Мэй уже сегодня отправится в Брюссель, где начинается саммит ЕС. Там она попытается убедить своих коллег и еврочиновников в необходимости изменить нынешние договоренности относительно статуса Северной Ирландии. А именно, что она в течение всего переходного периода останется в таможенном союзе и едином европейском рынке, тогда как остальные части королевства лишатся свободного доступа к нему. Этот так называемый «бэкстоп» и стал причиной жесткой критики Терезы Мэй со стороны как оппозиции, так и ее консервативной партии.

1tv.Ru