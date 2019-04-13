Мевлют Чавушоглу напомнил Парижу о темных страницах истории Франции - ФОТО - ВИДЕО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение французского президента Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля «днем памяти жертв так называемого «геноцида армян».

Выступая на 99-м семинаре Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Анталье, министр отметил, что Франция не имеет права учить Турцию истории, в том числе связанной с темой геноцида.

«Мировое сообщество помнит о событиях в Руанде и Алжире. Призываем Париж оглянуться на темные страницы истории Франции и не пытаться преподать урок Турции», - сказал Чавушоглу.,- сообщает «Анадолу».

По словам министра, решение президента Макрона идет в разрез с вердиктом Европейского суда по правам человека, а также игнорирует решения судебных инстанций самой Франции.

«Решение о совершении геноцида в той или иной стране мира принимают не политики. Четкое определение этому дано на уровне ООН. К сожалению, Макрон занимается обычным популизмом», - сказал турецкий министр.

В ответ на критику в адрес Макрона депутат парламента Франции Соня Крими заявила, что шокирована позицией Анкары по вопросу событий 1915 года в Османском государстве.

«Историю пишут победители, не так ли? Многие страны, в отличие от Турции, не признают PKK террористической организацией. Мы должны учитывать это», - сказала Крими.

В ответ глава МИД Турции вновь взял слово. «Такие страны, как Франция взяли за привычку «понукать» политикой других стран, постоянно критиковать и оскорблять других. В то же время любая критика в свой адрес самих французов ввергает их в шок»,- сказал глава турецкой дипломатии. «Во Франции любят говорить о демократии, свободе слова, но разве решение Макрона не противоречит решениям Конституционного совета Франции?»,- отметил Чавушоглу.

На попытку представителей Франции заглушить его выступление с критикой в адрес Парижа ироничными аплодисментами.

«Все мы здесь видим уровень вашей учтивости и уважения к оппонентам. Мы продолжим говорить истину. Вам придется привыкнуть к этому, так как другого выбора у вас нет», - сказал Чавушоглу.

После этого два французских депутата вышли из зала, где проходил семинар.

Эльшан Рустамов