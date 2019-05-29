Мэтью Брайза: «Джон Болтон хочет, чтобы США вернулись в регион Южного Кавказа»

Интервью 1news.az с бывшим послом США в Азербайджане Мэтью Брайзой.

- Что изменилось в Азербайджане с того времени, как Вы работали здесь послом?

- Во-первых, изменился сам город Баку – посмотрев на новое здание SOCAR, можно понять, что столица Азербайджана стала городом мирового уровня.

Во-вторых, в Азербайджане правительство хорошо использовало период падения цен на нефть для проведения реформ. В Азербайджане хорошо поняли, что когда цены на нефть низкие, необходимы изменения. Чувствуется улучшение ситуации в сфере экономики.

- А что изменилось в отношении США к региону Южного Кавказа?

- Что касается политики США в регионе Южного Кавказа, то мне кажется, что Вашингтон немного отстранился от региона. Еще при Бараке Обаме, который назначил меня послом США в Азербайджане, я был разочарован тем, что США отстраняются от этого региона. Политика была такой, что сначала Россия, потом уже страны Южного Кавказа. Но подобная политика неверна, ко всем странам надо относиться одинаково.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хочет, чтобы США вернулись в регион. Я слышал такие слухи в Вашингтоне, но я пока не видел результатов.

- После смены власти в Армении, как Вы считаете, какую политику – прозападную или пророссийскую ведет Никол Пашинян?

- Этого не знает даже сам Никол Пашинян, потому что ему невозможно определить свою судьбу. Считаю, что он искренне хочет победить так называемый карабахский клан, построить новую Армению, но старая команда еще сильна, и они воюют друг с другом. Меня беспокоило то, что у него нет политической системы, партии, которая может его поддержать. Есть силы, которые он не контролирует.

- Никол Пашинян выступает за включение сепаратистов в переговорный процесс...

- Это не может быть серьезно. Возможно, он не понимает реалий или кто-то сподвигнул его сделать такое заявление, но думаю, что это неправильно. Но хочу отметить, что Президент Азербайджана и премьер-министр Армении пришли к согласию о снижении напряженности на линии соприкосновения войск.

- Как Вы считаете, армяне вообще желают решения конфликта?

- Силы в армянском обществе, которые хотели бы на основе компромисса решить нагорно-карабахский конфликт, недостаточно сильны. Так называемый карабахский клан все еще силен в армянском обществе.

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- Может ли начаться война между США и Ираном?

- Джон Болтон делает заявления о войне, но не думаю, что это реально, потому что президент Дональд Трамп сам не хочет этого. С другой стороны, это была бы большая война, что не в интересах США и Ирана.

Трамп ведет переговоры, делая заявления в своем стиле – сначала давить, оскорблять противника, а потом уступить и сказать «давайте поговорим». Так, буквально вчера он сказал, что хотел бы поговорить с президентом Ирана Хасаном Роухани. Однако ведение подобной стратегии не может привести к результатам.

- Хотели бы Вы вернуться на дипломатическую работу?

- Пока нет желания вернуться на дипломатическую работу, сейчас живу и работаю в Стамбуле. В то же время являюсь членом различных международных институтов. Может, в будущем захочу вернуться, когда мой ребенок повзрослеет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.