Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз - ВИДЕО

В заключительном туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Эйбаром" со счетом 2:2.

Дубль в составе "сине-гранатовых" оформил Лионель Месси. Всего в нынешнем первенстве Ла Лиги аргентинец забил 36 мячей, став лучшим бомбардиром турнира.

Второе место разделили Луис Суарес из "Барселоны" и Карим Бензема из "Реала", в активе которых по 21 голу. Отрыв лидера от его ближайших преследователей стал рекордным для чемпионата Испании.

Кроме того, Месси повторил рекорд нападающего "Атлетика" Тельмо Сарры по числу побед в гонке бомбардиров Ла Лиги. У обоих футболистов по шесть таких сезонов.

Напомним, что "Барселона" досрочно выиграла чемпионат страны. Лионель Месси является главным претендентом на получение "Золотой бутсы". Теоретически его может опередить только Килиан Мбаппе из "ПСЖ". Для этого французу необходимо забить пять мячей в последней игре сезона против "Реймса". Сейчас на счету Мбаппе 32 гола.

Vesti.ru