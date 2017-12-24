Месси сделал голевой пас в матче с «Реалом» без бутсы – ВИДЕО

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал голевой пас в матче с мадридским Реалом без бутсы.

Видео было опубликовано на YouTube-канале Foot Dz Haka.

На 90+3-й минуте встречи Месси пошел в обводку, и в борьбе с защитником хозяев Марсело потерял бутсу. Это не помешало аргентинцу сделать результативную передачу на Алейкса Видаля.

Встреча прошла в субботу, 23 декабря, в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Благодаря этой победе сине-гранатовые оторвались от «Реала» на 14 очков в таблице чемпионата Испании. В активе каталонцев 45 очков, сливочные набрали 31 балл и имеют одну игру в запасе.

Lenta.ru

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