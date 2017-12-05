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Месси будет получать огромную зарплату в «Барселоне» по новому контракту

Сегодня в 15:43 ~ 1 минута на чтение 1707
Месси будет получать огромную зарплату в «Барселоне» по новому контракту
Обнародованы новые подробности контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

Новое соглашение аргентинца с клубом предусматривает подписной бонус в размере 100 млн. евро, годовую зарплату в 70 млн. евро, а также покрытие налоговых штрафов.

В соответствии с нынешними условиями контракта Месси будет получать на 70% больше, чем форвард «Реала» Криштиану Роналду, но на 4 миллиона меньше, чем Неймар, чья зарплата в «ПСЖ» равна 74 млн. евро.

Напомним, что сумма отступных за Месси выросла до 700 млн. евро.

На счету Лионеля в текущем сезоне 17 голов и 6 ассистов.

Фарида Расулова

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