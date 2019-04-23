1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Сегодня в 20:19 ~ 1 минута на чтение 218
Меркель провела телефонный разговор с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.
 
Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.
 
"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении правительства.
 
Отмечается, что Меркель и Зеленский отметили "тесные отношения" между двумя государствами. Зеленский также выразил благодарность за поддержку Украины и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата".
 
"Канцлер пригласила Владимира Зеленского в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - подчеркивается в заявлении.
 
РИА Новости
Telegram WhatsApp

218

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net