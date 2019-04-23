Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.