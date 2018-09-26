Мэр Еревана выступал против Путина - ФОТО

Информационное агентство 1news.az неоднократно писало о большом числе русофобов в команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

На это обращали внимание и российские СМИ, фокусируя внимание на тех лицах, которые оказались в команде нового главы Армении.

Российских представителей массовой информации больше удивляло то, что почти все они по «случайному стечению обстоятельств» были связаны с западными неправительственными организациями, политическими институтами, такими как фонд Сороса, Transparency International, HALO Trust, Национальный фонд по поддержке демократии (NED).

Назывались имена министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян, главы Совета безопасности Армена Григоряна, начальника Службы государственного контроля Давида Санасаряна, министра обороны Армении Давида Тонояна и других.

Однако список ярых русофобов продолжает расти. Очередным антироссийским кадром, продвигаемым Николом Пашиняном, стал избранный на днях мэром города Ереван комик Айк Марутян.

О нем известно не много: в 1996-2002 годах работал в компании «Шарм» в качестве сценариста, режиссера. В 2002 году совместно с друзьями основал компанию «Крутая студия», где и работал в качестве актера, сценариста, режиссера и продюсера. Совместно создал следующие проекты: «Крутая программа», «Крутой сериал», «7,5», «No Comment», «Ала Бала Ница». Начиная с мая 2018 года активно участвовал в армянском движении «Сделай шаг».

Никол Пашинян неспроста стал поддерживать комика. Как стало известно, Айк Марутян – ярый ненавистник президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют его антироссийские и антипутинские статусы на странице в Facebook. Так, в одном из них он поделился видео, в котором показано, как освистали президента России в спортивном комплексе.

Скриншот приводит издание haqqin.az

Таким образом, можно прийти к выводу, что Никол Пашинян, как и прогнозировалось, постепенно будет все больше и больше отдаляться от России, хотя на словах станет говорить о верности и дружбе, прося Бога хранить Россию.

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А.А.