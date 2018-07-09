Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Тарон Маркарян в понедельник подал в отставку.

Об этом «Sputnik Армения» сообщили осведомленные источники.



Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в Ереване проходили митинги с требованием отставки Маркаряна. Тогда градоначальник заявил, что не намерен поддаваться и продолжит руководить городом.

Тем не менее, через две недели Служба национальной безопасности Армении провела обыски в мэрии Еревана - они были связаны с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений и злоупотреблений в фонде «Ереван» - аффилированной с мэрией структуре, расположенной в здании муниципалитета.

В Республиканской партии Армении, которая поддерживает Маркаряна, эти события назвали «давлением на мэра со стороны новых властей».

Впрочем, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян лично никак не проявлял свою симпатию к антитароновским настроениям. Более того, он одернул активистов, указав, что нельзя каждый день требовать отставки то одного, то другого чиновника.

Тарон Маркарян - сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего премьер-министра Андраника Маркаряна.

А.А.