1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Мэр Еревана подал в отставку

Сегодня в 15:35 ~ 1 минута на чтение 221
Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана, член Республиканской партии Армении Тарон Маркарян в понедельник подал в отставку.

Об этом  «Sputnik Армения» сообщили осведомленные источники.

Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Камо Ареян.

Ранее в Ереване проходили митинги с требованием отставки Маркаряна. Тогда градоначальник  заявил, что не намерен поддаваться и продолжит руководить городом.

Тем не менее, через две недели Служба национальной безопасности Армении  провела обыски в мэрии Еревана - они были связаны с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений и злоупотреблений в фонде «Ереван» - аффилированной с мэрией структуре, расположенной в здании муниципалитета.

В Республиканской партии Армении, которая поддерживает Маркаряна, эти события назвали  «давлением на мэра со стороны новых властей».

Впрочем, новый премьер-министр Армении Никол Пашинян лично никак не проявлял свою симпатию к антитароновским настроениям. Более того, он одернул активистов, указав, что нельзя каждый день требовать отставки то одного, то другого чиновника.

Тарон Маркарян - сын одного из основателей Республиканской партии Армении (РПА), бывшего премьер-министра Андраника Маркаряна.

А.А.

221

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net